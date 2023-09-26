Україна зможе взяти участь у конкурсі інфраструктурних проєктів ЄС на 7 мільярдів євро

Вперше Україна та Молдова зможуть взяти участь у конкурсі інфраструктурних проєктів ЄС, на здійснення яких передбачено 7 млрд євро з бюджету Європейського фонду поєднання (CEF).

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що понад 7 млрд євро доступні для проєктів, спрямованих на створення нової, модернізацію та вдосконалення європейської транспортної інфраструктури в рамках транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), яка включає залізницю, внутрішні водні шляхи, морські та внутрішні порти або автомобільні дороги.

"Вперше організації з України та Молдови можуть безпосередньо подавати заявки на фінансування ЄС в рамках цього конкурсу з моменту підписання Угод про асоціацію з цими двома країнами на початку цього року", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Крім того, також будуть прийняті проєкти, що сприятимуть розвитку шляхів солідарності Україна-ЄС, створених для сприяння українському експорту та імпорту.

Заявники можуть подавати свої пропозиції до 30 січня 2024 року. Більш детальна інформація доступна онлайн.

Економічна правда.

Реклама: