Підготовка до зими: газовим операторам дозволили залучати на відновлення будь-які кошти

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на період дії воєнного стану дозволила операторам газотранспортної системи України, газорозподільних мереж та газосховищ використовувати будь-які засоби на захист та відновлення пошкоджених війною об’єктів критичної інфраструктури.

Рішення НКРЕКП ухвалила 26 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

Так, операторам ГТС, ГРМ та газосховищ дозволено використовувати на захист та відновлення об'єктів, що постраждали через війну:

кошти фінансування інвестиційних програм;

планованого прибутку;

залучені кошти (гуманітарна, фінансова допомога, кредити, гранти);

бюджетні кошти;

кошти, отримані від провадження діяльності з транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору) природного газу;

інші не заборонені законодавством кошти.

"Сьогодні ми прийняли рішення, що є частиною нашого комплексного підходу в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду... Цими рішеннями ми надали нашим ліцензіатам у всіх галузях необхідні інструменти для належної підготовки своїх об'єктів до зими. Вони також дозволять їм оперативно виконувати роботи з інженерного захисту критичного інфраструктури", – заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

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Раніше регулятор ухвалив аналогічні рішення у сфері електропостачання, а також централізованого водопостачання та водовідведення.

Нагадуємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня 2023 року змінює підхід до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

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