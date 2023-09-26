Екскерівництво миколаївського держпідприємства привласнило 1,3 мільярда

Правоохоронці викрили схему заволодіння 1,3 мільярда гривень коштів державного підприємства "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект".

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За даними слідства, злочинну схему організували колишні керівники ДП та директор приватної компанії-нерезидента. З цією компанією уклали агентські угоди: відповідно до них, нерезидент займається за кордоном пошуком покупців, які готові купувати продукцію держпідприємства.

За надання агентських послуг держпідприємство переказало упродовж 2013-2018 років на рахунки компанії майже 62 млн дол, що на момент вчинення злочину становило понад 1,3 млрд грн.

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"Проте такі послуги компанія-нерезидент надавала лише на папері, а така "схема" була запроваджена лише для заволодіння коштами. З метою легалізації незаконно отриманих коштів їх переводили на рахунки підконтрольних колишнім керівникам держпідприємства іноземних компаній", - додали в поліції.

Докази причетності фігурантів до злочину зібрали оперативники управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Нацполіції спільно з детективами НАБУ та прокурорами САП.

У межах міжнародного співробітництва правоохоронці отримали матеріали, які підтвердили факт фіктивності послуг та допомогли відстежити "відмивання" частини незаконно отриманих коштів.

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Чотирьом колишнім керівникам державного підприємства "Зоря" - "Машпроект" та директору приватної іноземної компанії оголосили про підозру. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.