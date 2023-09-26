Росія відновила експорт пропану та бутану з кримського порту Керч - Reuters
Російські виробники скрапленого нафтового газу відновили регулярний експорт пропану і бутану через кримський порт Керч у після восьмирічної перерви, попри загрози безпеці.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.
Регулярний експорт зрідженого газу з Керчі був призупинений у 2015 році після більш широких міжнародних санкцій проти російських компаній і виробників через анексію Криму Росією в 2014 році.
"Відновлення експорту підкреслює здатність Росії керувати міжнародними санкціями та продовжувати експорт морської енергії", - зазначає агентство.
За даними джерел, регулярні поставки зрідженого газу, або пропану і бутану, з російських заводів у Керч для подальшого експорту почалися у другій половині червня.
"Поставки йдуть залізницею до порту Кавказ (Азовське море), а потім поромом до Керчі, оскільки транспортування LPG через Кримський міст заборонено", - повідомило джерело, знайоме з торговими потоками.
Зріджений газ, який в основному використовується як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів, був звільнений від широких санкцій Заходу.
Однак російські компанії, які перебувають під санкціями, перенаправили значні обсяги зрідженого газу з Європи на схід, переважно в Китай, а також на російські чорноморські термінали для подальшого експорту до Туреччини, Північної Африки та балканських країн.
За словами трейдера, навесні з Керчі періодично надходили танкери скрапленого газу, а зараз експорт, в основному до Туреччини, йде на регулярній основі.
За даними трейдерів, з 1 по 20 вересня до Керчі було поставлено близько 6 тис тонн скрапленого газу. У липні-серпні поставки склали 5,8 тис тонн.
Вони додають, що поставки через Керч і південні порти Росії досить привабливі завдяки ціноутворенню, хоча експорт цим маршрутом все ще стримується через загрози безпеці та наявність танкерів.