Росія відновила експорт пропану та бутану з кримського порту Керч - Reuters

Російські виробники скрапленого нафтового газу відновили регулярний експорт пропану і бутану через кримський порт Керч у після восьмирічної перерви, попри загрози безпеці.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Регулярний експорт зрідженого газу з Керчі був призупинений у 2015 році після більш широких міжнародних санкцій проти російських компаній і виробників через анексію Криму Росією в 2014 році.

"Відновлення експорту підкреслює здатність Росії керувати міжнародними санкціями та продовжувати експорт морської енергії", - зазначає агентство.

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За даними джерел, регулярні поставки зрідженого газу, або пропану і бутану, з російських заводів у Керч для подальшого експорту почалися у другій половині червня.

"Поставки йдуть залізницею до порту Кавказ (Азовське море), а потім поромом до Керчі, оскільки транспортування LPG через Кримський міст заборонено", - повідомило джерело, знайоме з торговими потоками.

Зріджений газ, який в основному використовується як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів, був звільнений від широких санкцій Заходу.

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Однак російські компанії, які перебувають під санкціями, перенаправили значні обсяги зрідженого газу з Європи на схід, переважно в Китай, а також на російські чорноморські термінали для подальшого експорту до Туреччини, Північної Африки та балканських країн.

За словами трейдера, навесні з Керчі періодично надходили танкери скрапленого газу, а зараз експорт, в основному до Туреччини, йде на регулярній основі.

За даними трейдерів, з 1 по 20 вересня до Керчі було поставлено близько 6 тис тонн скрапленого газу. У липні-серпні поставки склали 5,8 тис тонн.

Вони додають, що поставки через Керч і південні порти Росії досить привабливі завдяки ціноутворенню, хоча експорт цим маршрутом все ще стримується через загрози безпеці та наявність танкерів.