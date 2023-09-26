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Приватбанк знизив тарифи на перекази SWIFT

Вівторок, 26 вересня 2023, 15:43 - Анастасія Жарикова

Державний Приватбанк урівняв та знизив комісію за SWIFT-перекази за кордон та по Україні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Відтепер для закордонних та внутрішніх переказів діє єдиний тариф - 0,5% від суми, але не менше ніж 5 UAH і не більше ніж 100 USD (у гривневому еквіваленті за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні банку.

Член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко підкреслив, що єдиний тариф для SWIFT-переказів по Україні є вдвічі нижчим за раніше діючий, а максимальна сума комісії зменшена у 5 разів. 

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При цьому, Приватбанк не нараховує комісії за надсилання SWIFT-переказів на купівлю товарів для ЗСУ та оплату лікування. 

Також банк зробив більш зручним керування грошовими та SWIFT-переказами через Приват24. Новий функціонал меню "Перекази" дозволяє у Архіві переказів за пару кліків повторити відправку раніше проведеного переказу, повернути чи відреагувати переказ. 

Як швидко відправити SWIFT-переказ по Україні чи за кордон через Приват24 можна переглянути у відеоінструкції.

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Економічна правда
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