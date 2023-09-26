На Вінничині вводять обмеження на продаж алкоголю

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У Вінницькій області запроваджують обмеження на продаж алкоголю - із 27 вересня його можна буде придбати лише з 6:00 до 22:00.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

"Підписав наказ про заборону продажу алкоголю з 22:00 до 06:00 на території Вінницької області.

Наказ вступає в силу з 27 вересня 2023 року і діятиме до закінчення воєнного стану", - написав Борзов.

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За його словами, згідно наказу, суб’єктам господарювання забороняється у визначений час продавати алкогольні напої та речовини, виготовлені на спиртовій основі.

При цьому цілодобово залишається заборона на продаж алкогольних напоїв громадянам під час несення служби у правоохоронних органах, ЗСУ, Нацгвардії, теробороні, інших військових формуваннях та особам зі зброєю.

Економічна правда

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