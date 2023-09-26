Нацполіція та ДБР отримали доступ до повідомлень викривачів корупції на порталі НАЗК

Національну поліцію та Державне бюро розслідувань під'єднали до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відтепер працівники цих органів зможуть повідомляти на спеціальному ресурсі про ті факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

Зазначається також, що протягом 60 днів до ресурсу буде підключено міністерства, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, обласні державні адміністрації.

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Протягом 90 робочих днів - апарат Верховної Ради, секретаріат Кабінету Міністрів, Офіс президента, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, КСУ, державні компанії тощо.

Далі - обласні, міські, сільські та селищні ради.

Нагадуємо:

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Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали, було запущено 6 вересня.

Спеціальний ресурс забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх структурах - інформація викривачів оперативно надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам (особам) з питань запобігання та виявлення корупції, а також до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.