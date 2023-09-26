Курс валют на 26 вересня: скільки коштує долар на євро 

26 вересня готівкова гривня дещо впала до долара США на "чорному ринку".

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,85 – 38,28 грн проти котирувань у 38,25 - 37,67 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,51 - 41,01 грн проти курсу 40,84 - 41,12 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,35 грн (курс на 25 вересня – 37,7 - 38,3 грн);

Євро – 40,5 - 41,25 грн (курс на 25 вересня – 40,5 - 41,2 грн ).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,2 - 37,8 грн;

Ощадбанк – 37,65 - 38,3 грн;

Укрексімбанк – 37,7 - 38,5 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.