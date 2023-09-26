Ford призупиняє будівництво заводу в Мічигані на $3,5 мільярда на тлі страйків

cnn

Американський автоконцерн Ford призупиняє роботу над новим заводом з виробництва акумуляторів для електромобілів у Мічигані вартістю 3,5 мільярда доларів.

Про це пише CNN.

Видання зазначає, що перехід на електромобілі став "головним каменем спотикання" у страйку працівників автопрому проти автовиробників Ford, GM і Stellantis.

За словами представника Ford, остаточне рішення про те, чи почнеться будівництво заводу, ще не ухвалене.

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Якщо будівництво буде завершено, завод буде розташований на ділянці площею 950 акрів у південному Мічигані поблизу міста Маршалл.

Планувалося, що на заводі буде працювати 2 500 осіб, коли він запрацює у 2026 році. Компанія Ford оголосила про плани щодо заводу з виробництва акумуляторів у лютому минулого року.

"Ми призупиняємо роботу і обмежуємо витрати на будівництво проєкту в Маршаллі, поки не будемо впевнені в нашій здатності конкурентоспроможного управління заводом", - йдеться у заяві компанії.

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Ford, разом з General Motors і Stellantis, наразі стикається зі страйком працівників автопрому.

Керівник Об'єднана профспілка працівників автомобільної промисловості (UAW) Шон Фейн назвав це рішення "ганебною, ледь завуальованою погрозою Ford скоротити робочі місця".

"Закриття 65 заводів за останні 20 років було недостатньо для "Великої трійки", тепер вони хочуть погрожувати нам закриттям заводів, які ще навіть не відкриті", - сказав він.

Оскільки збірка електромобілів вимагає значно менше штату, ніж виробництво автомобілів з бензиновим двигуном, профспілка стурбована тим, що плани автовиробників з часом перейти на повністю електричні моделі в кінцевому підсумку означатимуть більше втрат робочих місць і менші зарплати. Безпека робочих місць фактично стала головним питанням переговорів.

Нагадаємо:

Працівники трьох найбільших американських автовиробників - General Motors, Ford і Stellantis - оголосили страйк у безпрецедентній скоординованій акції після провалу переговорів профспілок з керівництвом компаній. Робота заводів була повністю зупинена.

Економічна правда