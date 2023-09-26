Австралія продовжила на два роки штрафні мита на імпорт товарів з РФ і Білорусі

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Уряд Австралії продовжив дію штрафних мит на товари, імпортовані з Росії та Білорусі, ще на два роки, до жовтня 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ країни.

"Австралія тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб змусити Росію понести витрати через цільові санкції і торговельні заходи, які зменшують здатність Росії фінансувати свою незаконну і аморальну війну в Україні.

Додатковий 35-відсотковий тариф на російський імпорт був вперше запроваджений у квітні 2022 року", - заявили у міністерстві.

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Там додали, що разом із забороною на імпорт золота та енергоносіїв він суттєво вплинув на торгівлю між країнами.

Так, у другій половині минулого року імпорт з Росії впав більш ніж на 95% у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

"Австралія знову закликає Росію негайно вивести свої війська з української території, а Білорусь - припинити підтримку безглуздої війни Росії.

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Австралія підтверджує нашу непохитну підтримку суверенітету України та українського народу", - заявила голова МЗС Австралії Пенні Вонг.

"Росія не може розраховувати на вигоди від міжнародної торгівлі, коли її дії порушують міжнародне верховенство права. Ми продовжуємо економічний тиск на Росію і Білорусь, продовжуючи застосування додаткового тарифу на товари з цих країн ще на 24 місяці", - додав міністр торгівлі та туризму Дон Фаррелл.

Економічна правда