Трейдер Glencore у липні провіз кілька тисяч тонн російської міді в Італію через Туреччину – FT

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У липні цього року сировинний гігант Glencore доставив тисячі тонн російської міді через Туреччину до Італії, підкресливши цим, що поставки через треті країни приховують справжню залежність Європи від російських сировинних товарів.

Про це пише Financial Times.

Згідно з митними документами, з якими ознайомилась газета, трейдер придбав щонайменше 5 000 тонн мідних листів, вироблених російською Уральською гірничо-металургійною компанією (УГМК), які були експортовані з Туреччини до італійського порту Ліворно в липні цього року.

"Хоча повних санкцій за торгівлю російськими металами не існує, з початком війни на деяких олігархів і виробників були накладені обмеження. Минулого року Велика Британія та ЄС запровадили санкції проти керівників УГМК, але не проти самої компанії.

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США запровадили ширші санкції проти УГМК у липні цього року після того, як Glencore вже уклала останні угоди з другим найбільшим виробником міді в Росії", - пише FT.

При цьому немає жодних ознак того, що Glencore порушила санкції.

Однак ці угоди підкреслюють залежність Європи від Росії у постачанні критично важливих сировинних товарів, а також зростаючу роль Туреччини як перевалочного вузла. Це також свідчить про те, що Дубай став домівкою для посередників, які імпортують російські товари до Європи, наголошує газета.

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"Туреччина є перевалочним пунктом для російського цинку і міді і, меншою мірою, для алюмінію. Це створює перевалочний пункт", - заявив один із високопоставлених сировинних трейдерів.

У Glencore заявили, що ця угода є "завершальною частиною" контракту, який був укладений до початку повномасштабної війни Росії проти України, і що компанія "не веде жодного нового бізнесу з УГМК з моменту початку війни". Вона додала, що це відповідає її власній політиці не брати участь у новому російському бізнесі, запровадженій у березні 2022 року.

Туреччина не приєдналася до західних санкцій проти Росії і зберегла тісні дипломатичні та економічні зв'язки з Москвою відтоді, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини і Haldivor Energy, в якої Glencore придбала мідь, не відповіли на запити про коментарі. За словами людей, знайомих з цим питанням, Glencore не має інших довоєнних контрактів на постачання.

Великі західні торгові доми, такі як Glencore, Trafigura і Mercuria, змушені обережно балансувати між західними санкціями на підтримку України і бажанням європейських політиків пом'якшити шкоду, завдану їхнім економікам обмеженням доступу до російської сировини.

Європейські чиновники заявили, що торгівля з Росією через треті країни, такі як Туреччина, Китай та ОАЕ, перешкоджає ефективності західних санкцій.

Економічна правда