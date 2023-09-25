Україна отримає доступ до фінансування інфраструктурних проєктів з Фонду поєднання Європи

З 26 вересня Україна та Молдова отримають доступ до фінансування інфраструктурних проєктів в рамках так званого Фонду поєднання Європи. Також країни зможуть надавати свої пропозиції щодо отримання такого фінансування самостійно, без консультацій з країнами ЄС.

Про це заявила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян після переговорів з міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, передає "Укрінформ".

"Завтра ми оголошуємо новий конкурс (проєктів – ред.) на краще використання Фонду поєднання Європи. Вперше Україна й Молдова матимуть можливість подавати заявки на фінансування інфраструктурних проєктів у контексті розвитку "коридорів солідарності". Вони можуть робити це самотужки, без попередніх погоджень з іншими європейськими країнами, вони рівноправні партнери у Фонді поєднання Європи, на тій же основі, що й інші країни-члени ЄС", – повідомила єврокомісар.

За її словами, Єврокомісія провела попередні обговорення таких технічних проєктів з українською командою. Вони, зокрема, передбачають подальшу інтеграцію української залізниці у систему залізничного сполучення ЄС, з переходом українських перевізників на європейські стандарти.

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"Це включає краще поєднання між Львовом, Яссами та Кишиневом", – зазначила Велян.

Вона нагадала, що ЄС створив "коридори солідарності" на кордонах з Україною у травні минулого року, як альтернативний шлях для експорту українського продовольства на світові ринки після закриття Росією традиційних чорноморських шляхів для такого експорту.

Нагадаємо:

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Європейська комісія розглядає можливість субсидування транспортування українського зерна через свої країни-члени після того, як кілька країн заборонили його імпорт.

Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу не підтримує продовження після 15 вересня ембарго на імпорт зерна з України, і в разі односторонніх кроків Польщі деякі країни можуть вдатись до контрзаходів.