У Nissan заявили, що всі нові моделі для Європи будуть повністю електричними

Компанія Nissan Motor заявила в понеділок, що наразі всі нові моделі, які вона запускає в Європі, будуть повністю електричними, а до 2030 року компанія планує продавати на континенті лише електромобілі.

Про це повідомляє Reuters.

"Дороги назад немає. До 2030 року в Європі Nissan перейде на повністю електричний транспорт — ми вважаємо, що це правильно для нашого бізнесу, наших клієнтів і планети", — сказав генеральний директор Nissan Макото Учіда.

Японський автовиробник заявив, що одна з двох нових моделей електромобілів, які він уже підтвердив для Європи, буде виготовлятися на заводі в Сандерленді на півночі Англії.

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На початку цього року Nissan підвищив свої цілі щодо моделей електромобілів, намагаючись наздогнати сегмент, де домінують новачки, такі як Tesla, заявивши, що до 2030 року випустить 19 нових моделей електромобілів.

Раніше компанія Nissan також заявляла, що до 2026 фінансового року, який закінчується 31 березня 2027 року, 98% продажів у Європі будуть електрифікованими – це означає продаж або повністю електричних автомобілів, або авто з гібридними двигунами.

Нова ціль – перейти на повністю електричний транспорт у Європі до 2030 року – приводить Nissan у відповідність із партнером по альянсу Renault, який до того часу планує зробити бренд Renault повністю електричним.

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Ford і Stellantis також планують повністю електричні автомобілі в Європі до 2030 року. Volvo планує продавати лише електромобілі у всьому світі до 2030 року.

Нагадуємо:

У серпні український автопарк поповнили 3 841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього серпня ринок електромобілів збільшився у 2,6 рази.