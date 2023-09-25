Складено рейтинг найуспішніших бізнесів в Україні: столичні поступилися лише у двох категоріях

Платформа відкритих даних Опендатабот склала рейтинг найуспішніших бізнесів в Україні - як за фінансовими показниками (звітність компаній за 2022 рік), так й за діловою репутацією.

Індекс топових підприємств України включає 21 галузь та по 10 кращих підприємств у кожній.

Це, зокрема, енергетика, оптова торгівля, банки, роздрібна торгівля, наукова та технічна діяльність, транспорт та пошта, сільське господарство, добувна промисловість, переробна промисловість, телекомунікації, IT, торгівля автотранспортними засобами, переробна промисловість, фінанси, будівництво, ресторани та готелі, ТБ+радіо, охорона здоров'я, нерухомість, азартні ігри, спорт та розваги, страхування.

До найуспішніших підприємств в указаних категоріях потрапили:

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Д.Трейдінг, Київ,

Кернел Трейд, Київ,

АТБ-Маркет, Дніпропетровська область,

Укргазвидобування, Київ,

Запоріжсталь, Запорізька область,

Нафтогаз України, Київ,

ПриватБанк, Київ,

Укрзалізниця, Київ,

Вінницька птахофабрика, Вінницька область,

Київстар, Київ,

Українська бронетехніка, Київ,

Епам, Київ,

Інфініті Профіт, Харківська область,

Автомагістраль-Південь, Одеська область,

Концерн Галнафтогаз, Львівська область,

Макдональдз, Київ,

Центр червоного хреста для медико-соціальної підтримки та реабілітації, Чернівецька область,

Телеканал СТБ, Київ,

Гольфстрим Плюс, Запорізька область,

Укр Гейм Технолоджі, Київ,

Страхове товариство Гарантія, Київ.

Розподіл успішних бізнесів за регіонами виглядає наступним чином:

На Київ припадає 63.59% найуспішніших в державі підприємств.

На Дніпропетровську область припадає 13.07% успішних бізнесів.

На Київську область припадає 3.9% успішних бізнесів.

На Львівську область припадає 3.76 % успішних бізнесів.

На Одеську область припадає 3.54% успішних бізнесів.

На Запорізьку область припадає 2.63 % успішних бізнесів.

На Волинську область припадає 2.32% успішних бізнесів.

На Черкаську область припадає 1.81% успішних бізнесів.

На Вінницьку область припадає 1.34% успішних бізнесів.

На Полтавську область припадає 1.32% успішних бізнесів.

На Донецьку область припадає 1.23% успішних бізнесів.

На Харківську область припадає 0.69% успішних бізнесів.

На Хмельницьку область припадає 0.46% успішних бізнесів.

На Чернігівську область припадає 0.16% успішних бізнесів.

На Рівненську область припадає 0.11% успішних бізнесів.

На Чернівецьку область припадає 0.07% успішних бізнесів.

На Івано-Франківську область припадає 0.01% успішних бізнесів.

На Закарпатську область припадає 0.01% успішних бізнесів.

Індекс Опендатаботу — аналітичний інструмент для оцінки реального становища та географії українського бізнесу, який базується на даних з державних реєстрів, реєстрів Опендатабот, фінансовій звітності компаній, інформації про зв'язки з РФ, санкційні списки та решті аналітичних інструментів Опендатабот.

При складанні Індексу Опендатабот враховані як фінансові показники (наразі - це фінансова звітність компаній за 2022 рік), так й ділова репутація бізнесів. Зокрема, з переліку вилучені підсанкційні компанії або ж бізнеси, що мають власників з Російської Федерації. Також в Індексі позначені компанії, пов'язані з публічними особами, депутатами або ж політиками, які зобов'язані декларувати свої прибутки.

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Індекс відображає погляд на українські компанії з точки зору актуальних державних реєстрів, тож може розходитись з уявленням, створеним у публічному інформаційному просторі.

Показники за "вагою" та часткою галузі, а також регіонах розраховуються на базі топу компаній та їх обігів. Такий підхід дає можливість зрозуміти й оцінити вплив того чи іншого регіону на економіку всієї країни, фінансову ємність галузей та становище найбільших гравців кожної галузі.