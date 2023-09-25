Україна отримала 100 мільйонів доларів від Світового Банку під гарантію Британії
Україна 25 вересня отримала 100 млн доларів від Світового Банку під гарантію Великої Британії.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.
Кошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року", - пояснили у Мінфіні.
"Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України.
Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - заявив міністр Сергій Марченко.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд доларів США.
Нагадаємо:
До державного бюджету 21 вересня надійшли 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.
Економічна правда