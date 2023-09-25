Україна отримала 100 мільйонів доларів від Світового Банку під гарантію Британії

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Україна 25 вересня отримала 100 млн доларів від Світового Банку під гарантію Великої Британії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Зазначені кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.

Кошти буде спрямовано на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року", - пояснили у Мінфіні.

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"Вдячний уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України.

Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - заявив міністр Сергій Марченко.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд доларів США.

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Нагадаємо:

До державного бюджету 21 вересня надійшли 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Економічна правда