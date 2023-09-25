Суддя, який не хотів обирати запобіжний захід Коболєву, зняв з нього браслети та зменшив заставу

Ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву вдвічі зменшили заставу та постановили зняти з нього браслети.

Про це повідомляє журналіст Олег Новіков, а також сам Коболєв.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров, який раніше залишав без задоволення клопотання детектива НАБУ про обрання запобіжного заходу ексголові "Нафтогазу".

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Федоров частково задовольнив клопотання адвоката колишньому голові правління Нафтогазу Андрія Коболєва. Суддя вирішив зменшити розмір застави з 229 до 107 млн грн", - повідомляє журналіст.

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До 10 жовтня Коболєв зобов'язаний: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися за межі України без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати закордонні паспорти.

Це підтвердив сам Коболєв на своїй сторінці в Фейсбук. Більше того, за словами Коболєва, суддя постановив зняти з нього браслети.

" Сьогодні слідчий суддя ВАКС (перша інстанція) прийняв рішення: браслет зняти, заставу зменшити до рівня фактично внесеної", - заявив Коболєв.

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Нагадуємо:

У 2018 році Коболєв отримав 207 млн грн ($7,9 млн). Усі отримані кошти він конвертував у долари США і поклав на рахунок в Ощадбанк. Згодом ці гроші він переказав на рахунок матері, яка мешкає у США, вказавши мету переказу "допомога сім'ї".

У березні 2023 року Вищий апеляційний антикорупційний суд все ж таки обрав запобіжний захід ексголові "Нафтогазу" Андрію Коболєву, через півтора місяця після того, як у січні суддя ВАКС Олег Федоров залишив клопотання детектива НАБУ без задоволення.

Коболєву призначили 229 млн грн застави з обовʼязками прибувати за першим викликом; не відлучатися з України; повідомляти про зміну проживання; не спілкуватися зі свідками; здати закордонні паспорти.

Таке рішення ухвалили судді апеляції Валерія Чорна, Олег Павлишин та Андрій Никифоров. Рішення апеляції схвально прокоментували в Центрі протидії корупції.