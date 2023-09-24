У Китаї створять фонд на 14 мільярдів доларів для підтримки галузей, що розвиваються
Китайський менеджер державних активів China Reform Holdings Corp планує залучити щонайменше 100 млрд юанів (13,70 млрд дол) для фонду, який буде інвестувати в галузі, що розвиваються.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що фонд вже отримав інвестиційні наміри від понад 20 підприємств, що належать центральному уряду, а також місцевих органів влади та приватних інвесторів, і почне працювати до кінця цього року, повідомляє газета.
"Державні підприємства Китаю нарощують інвестиції в нові та стратегічні галузі, такі як штучний інтелект, нова енергетика, нові матеріали та біотехнології, що є частиною пекінської реформи ДП", – йдеться в повідомленні.
China Reform Holdings був створений у 2021 році з метою поглиблення реформ державних підприємств. На кінець 2022 року China Reform управляла активами на суму майже 860 млрд юанів.
Нагадаємо:
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розслідувати підтримку Китаєм електромобілів через масивні субсидії, які він надає галузі.