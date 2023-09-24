Tinder запропонував найактивнішим користувачам підписку за 500 доларів на місяць

Tinder запровадив новий варіант підписки за 499 доларів на місяць для користувачів свого застосунку для знайомств за доступ до таких функцій, як ексклюзивний пошук і підбір партнерів.

Про це пише Bloomberg.

Новий варіант підписки, який отримав назву Tinder Select, був запропонований лише менш ніж 1% користувачів Tinder, які є одними з найактивніших у застосунку.

За майже 6 тис на рік користувачі зможуть отримати доступ до нових функцій, таких як "VIP" пошук, підбір партнерів і спілкування, які наразі не передбачені в чинних платних планах.

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Tinder заявив, що відкриватиме додатки для Tinder Select на постійній основі. Згідно з інформацією на сайті, сервіс пропонує три інші рівні підписки, вартість яких починається від 24,99 дол на місяць.

Додається, що за останні три квартали кількість абонентів компанії зменшувалася, але їй вдалося збільшити середній дохід на одного користувача в річному обчисленні, причому в останньому кварталі спостерігався найбільший стрибок за останні вісім кварталів.

Нагадаємо:

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Російський суд оштрафував групу Match Group, яка керує сервісом знайомств Tinder на 104 тис дол і стрімінговий сервіс Twitch на 135 тис дол за повторну нездатність локалізувати дані відповідно до законодавства РФ.