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В Україні в жовтні очікується дефіцит скла

Субота, 23 вересня 2023, 18:05 - Ігор Пилипів

Цього року українські віконники очікують значний дефіцит скла осінній період, коли спостерігається пік попиту на вікна, оскільки майже 60% його надходить з Туреччини та Білорусі.

Про це пише Forbes Україна.

Зазначається, що українські віконники працюють на 60–70% своїх потужностей, оскільки ринок зіткнувся із браком робочих рук та слабким попитом. 

За даними державної служби статистики у 2022-му будівельні підприємства України скоротили обсяг виконаних робіт на 56% порівняно з 2021 роком – до 113,83 млрд грн.

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До великої війни понад 75% такого скла завозили з Росії та Білорусі. Наразі навіть за умови скорочення ринку удвічі, ціни на скло зросли на 80%.

"За перші сім місяців 2023 року в Україну імпортували близько 5,65 млн кв. м флоат-скла, свідчать дані Державної митної служби. Майже 68% – з Польщі, ще по 7% – з Туреччини та Чехії", – йдеться в повідомленні.

Проте мінімум третина всього імпортованого Україною флоат-скла, виготовлялася в Білорусі. 

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Додається, що заборони на імпорт продукції з Білорусі немає. За даними Держмитниці  минулого року в Україну імпортували литого та прокатного скла на понад 759 тис дол. 

Імпорт з Білорусі становив майже третину, ще 20% припадало на Польщу, а 15% – на Мексику. Цьогоріч Білорусь зникла із прямих імпортерів скла, натомість зросла частка Польщі. 

Також читайте: До війни Україна купувала в Росії та Білорусі 75% скла. Що тепер?

Економічна правда.

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