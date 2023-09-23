У Мінекономіки розповіли деталі про оновлену угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою

Нова угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою має розширити залучення вітчизняного бізнесу до міжнародних ланцюгів постачання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що нова угода несе суттєві зміни до торгового режиму між Україною та Канадою. У рамках підписаного документа Україна і Канада уклали угоду з цифрової торгівлі, яка стала для нашої країни другою після відповідної Угоди з Великою Британією.

"Ця угода переводить торговельні відносини двох країн у новий вимір, адже при підготовці документа ми застосували новий ліберальний метод в сфері послуг – дозволено все, що не заборонено. Тобто Угода не регулює, що дозволено, а навпаки - ретельно виписує винятки із повної свободи надання послуг", – пояснює перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

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За словами Свириденко, розділі, який стосується торгівлі товарами, містяться нові правила походження, які дозволяють використовувати частини або інгредієнти з ЄС, Британії, Ізраїлю для товарів, які експортуються до Канади без мита. Це розширить залучення українських виробників до глобальних ланцюгів постачання.

Крім того, угода містить сучасний розділ про цифрову торгівлю між Україною та Канадою, заснований на принципах вільного і відкритого розвитку цифрової екосистеми економіки. Зокрема, цифрова складова угоди гарантує свободу транскордонної передачі інформації, свободу вибору місця розташування обладнання, свободу вихідного коду, а також відкритий доступ до інтернету.

У міністерстві додають, що укладена угода має стати кроком до активної підготовки до майбутнього економічного розвитку деокупованого Криму і ролі кримських татар в цьому. Адже в ній йде мова по посилення ролі корінних народів в економіці і міжнародній торгівлі.

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Економічна правда.