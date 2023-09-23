РФ у 2024 році планує збільшити бюджетні видатки на 26%

Росія планує збільшити бюджетні витрати у 2024 році на 25,8% до 36,6 трлн рублів (383 млрд доларів), очікується значне збільшення військових і соціальних витрат.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що РФ значною мірою перенаправить кошти на війну проти України. Також у Москві планують збільшити соціальні витрати якраз перед президентськими виборами.

За словами прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, уряд очікує на наступний рік витрати приблизно 20,4% ВВП країни.

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"Російська економіка виявилася більш стійкою до західних санкцій, як спочатку вважали більшість російських і західних спостерігачів, але зараз вона бореться з постійною інфляцією, яка на рівні 5,45% на рік перевищує цільовий показник центрального банку в 4%", – йдеться в повідомленні.

Крім того, міністр фінансів Антон Силуанов заявив про повернення до бюджетного правила в 2024 році, передбачаючи ціну на нафту в 60 доларів за барель.

Згідно зі своїм бюджетним правилом, РФ продає іноземну валюту зі свого Фонду національного добробуту (ФНБ), щоб компенсувати будь-який дефіцит доходів від експорту нафти та газу, або здійснює закупівлі у разі надлишку.

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Крім того, РФ також планує значне підвищення витрат на оборону наступного року, збільшившись до 6% ВВП з 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році.

Додається, що за прогнозами російської влади до кінця 2024 року ФНБ становитиме 6,7 трлн рублів, порівняно з 13,7 трлн рублів, або 9,1% ВВП на 1 вересня.

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Економічна правда.