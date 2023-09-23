Українські фермери стурбовані через моркву: ціни опустилися до небувалого рівня

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Українські фермери стурбовані ситуацією на ринку моркви: ціни опустилися до небувало низького рівня.

Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Згідно з даними щоденного моніторингу проєкту, попит на моркву в Україні катастрофічно низький, а фермерам важко знайти покупців для не контрактованих обсягів продукції.

"Наразі продажі моркви ведуться лише за укладеними раніше договорами, тоді як не законтрактовані обсяги цієї продукції фермерам вдається продавати з великими труднощами", – йдеться в повідомленні.

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Відповідно, виробники змушені й далі знижувати ціни на моркву. Наразі вони пропонують до продажу коренеплід по 5-8 грн/кг ($0,14-0,22/кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що цього року низка українських господарств збільшила площі під коренеплодами, зокрема під морквою. Водночас погодні умови в поточному сезоні були досить сприятливими для виробництва цієї продукції. Як результат, пропозиція моркви на ринку продовжує стрімко збільшуватися і вже чинить негативний вплив на ціни в цьому сегменті.

Додається, що цьогоріч морква в Україні вже коштує в середньому на 64% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому, фермери поки що не очікують поліпшення ситуації, оскільки пропозиція моркви на ринку залишається надлишковою.

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Економічна правда.