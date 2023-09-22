Кабмін створив координаційний штаб на випадок блекаутів

Кабінет міністрів створив Координаційний штаб із оперативного реагування та забезпечення життєдіяльності населення під час обмеження та/або припинення постачання електроенергії.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Також уряд затвердив склад Координаційного штабу.

Головам обласних, Київської міської військових адміністрацій доручили утворити регіональні координаційні штаби із оперативного реагування.

Реклама:

Нагадуємо:

Під час масованої ракетної атаки ворога вранці 21 вересня зазнали пошкоджень окремі енергетичні об’єкти в центрі та на заході України. В "Укренерго" заявили, що це була перша за останні пів року атака росіян на енергосистему.

Економічна правда

Реклама: