Кабмін призначив директорку Фонду Притули заступницею голови Мінстратегпрому

Ганна Гвоздяр Фото: мост

Кабінет міністрів призначив директорку Благодійного фонду Сергія Притули Ганну Гвоздяр заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Фонд поки не повідомляв про звільнення Гвоздяр з посади.

Також уряд призначив Людмилу Дараган державним секретарем Міноборони. З 2019 по 2022 рік Дараган працювала державним секретарем Міністерства у справах ветеранів України.

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З липня 2023 року Дараган була заступницею голови ФДМУ Рустема Умєрова, який на початку вересня очолив Мінборони. До призначення на посаду заступника голови ФДМУ була керівником апарату Фонду.

Також уряд звільнив Віталія Загайного з посади держсекретаря Міністерства у справах ветеранів України.

Нагадаємо:

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18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.

Економічна правда