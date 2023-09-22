На проєкти відновлення у громадах спрямують додаткові 2,8 мільярда від ЄІБ

Міжвідомча комісія щодо розподілу коштів Європейського інвестиційного банку погодила фінансування 139 регіональних проєктів та розподілила кошти ще по 16 вже погоджених проєктах на 2,58 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Комісія розглянула переліки проєктів та заходів від обласних адміністрацій та КМДА які сформовані за пропозиціями селищних та міських рад.

Пріоритет надається проєктам щодо відновлення, будівництва та модернізації об’єктів громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, а також інших об’єктів, що мають значний вплив на життя громад.

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Ініціатори погоджених проєктів отримають кошти у вигляді субвенції з державного бюджету.

На засіданні, яке відбулося 28 серпня 2023 року, Комісія погодила до фінансування за рахунок субвенції 140 проєктів на 1,32 мільярда гривень. Згодом до фінансування було погоджено 279 проєктів з обсягом фінансування 3,9 мільярда гривень.

Це проєкти відновлення та будівництва:

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об’єктів теплопостачання (2 проєкти)

водопостачання та водовідведення (29)

споруд цивільного захисту (54)

шкіл (30)

закладів дошкільної освіти (13)

закладів охорони здоров'я (48)

ЦНАПів (7)

центрів безпеки (3)

адміністративних будівель (9)

інших об’єктів, що мають вплив на життя громад (8)

робіт з проєктування (76).

Рішення про Порядок і умови розподілу коштів ЄІБ у сумі 4,477 мільярда гривень було ухвалене Кабміном у червні цього року.

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам визначено Мінвідновлення.

Нагадуємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає можливість надання близько 220 млн євро на відновлення інфраструктури України.