Уряд відклав створення Реєстру олігархів до закінчення війни

Кабінет міністрів вніс зміни до плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами).

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №827-р від 19 вересня, оприлюдненому на Урядовому порталі.

Відповідно до додатку до розпорядження, функціонування та наповнення Реєстру олігархів планується через три місяці з дня припинення/скасування воєнного стану.

Раніше реєстр мали створити через три місяці з дня опублікування висновку Венеційської комісії до закону про олігархів.

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Нагадуємо:

У березні Венеційська комісія відклала розблокування змін до антиолігархічного закону України, але в уряді не вважають, що це завадить переговорам про вступ до ЄС.

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