Monobank запускає сервіс програмних РРО для ФОПів

Віртуальний Монобанк заявив про запуск сервісу програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) "check by mono" для фізосіб-підприємців.

Про це йдеться в повідомленні Універсал Банку, на базі якого працює Монобанк.

Вартість одного касового апарату складатиме 180 грн/міс. За кожну транзакцію з українських карток комісія становить 1,3%, а з іноземних - 2%.

Зазначається. що "check by mono" дає можливість видачі фіскальних чеків, дистанційного керування, ведення системи обліку товарів і послуг, а також звітів та аналітики, а його інтерфейс передбачає вебкабінет і мобільний застосунок.

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Користувач зможе вибрати спосіб приймання оплат: класичний POS-термінал, tap to mono - термінал у смартфоні, QR-код або інтернет-еквайринг.

Нагадуємо:

Найбільший на ринку ПриватБанк заявив про запуск ПРРО наприкінці листопада 2020 року. Плата за цю послугу входить у плату за еквайринг.

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Програмне РРО в Україні дозволено застосовувати з 1 серпня 2020 року.

1 жовтня 2023 року в Україні відновлюються штрафи за роботу без РРО.

Монобанк - мобільний банк без відділень, заснований в січні 2017 року. Працює під ліцензією Універсал Банку, який входить до групи "ТАС" і наразі обслуговує понад 7 млн клієнтів.

Співзасновниками банку виступили колишні топменеджери Приватбанку - Роман Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський.