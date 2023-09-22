Курс валют на 22 вересня: гривня зміцнюється другий день поспіль

22 вересня готівкова гривня продовжила зміцнюватись до долара США та євро як на чорному ринку, так і в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:45 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,61 - 38,14 грн проти котирувань у 37,94 - 38,21 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,71 - 41,1 грн проти курсу 40,78 - 41,2 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,7 - 38,3 грн (курс на 21 вересня – 37,85 - 38,55 грн);

Євро – 40,5 - 41,25 грн (курс на 21 вересня – 40,7 - 41,5 грн ).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,4 - 38,0 грн;

Ощадбанк – 37,85 - 38,75 грн;

Укрексімбанк – 37,8 - 38,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.