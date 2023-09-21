На тлі нічних атак на енергетику в "Укренерго" другий день тривають обшуки

У головному офісі "Укренерго" 21 вересня Генеральна прокуратура другий день проводить обшуки.

Про це повідомляє Forbes.ua з посиланням на інформацію, отриману від пресслужби компанії.

Зазначається, що причиною тривалого обшуку є значний обсяг документів.

"Обсяг документів значний, їх неможливо зібрати за один робочий день", - пояснили в "Укренерго".

Реклама:

Представники Офісу генпрокурора запитують перелік документів, зазначений в ухвалі суду на проведення обшуку.

"Компанія надає документи добровільно. Процес можна було б прискорити, якби "Укренерго" завчасно отримало ухвалу суду про тимчасовий доступ до документів", - додали в компанії.

При цьому, в "Укренерго" нарікнули, що замість того, щоб займатися наслідками нічного ракетного обстрілу, вони змушені концентрувати зусилля на іншому.

Реклама:

"Сьогодні є пошкодження внаслідок російських ракетних обстрілів, але ми змушені концентрувати свої зусилля не лише на усуненні наслідків ударів і підготовці до опалювального сезону", – йдеться у повідомленні "Укренерго".

Нагадуємо:

Під час масованої ракетної атаки ворога вранці 21 вересня зазнали пошкоджень окремі енергетичні об’єкти в центрі та на заході України - це була перша за останні пів року атака росіян на енергосистему.

Співробітники Офісу генпрокурора 20 вересня прийшли вилучити з архівів держкомпанії "Укренерго" тисячі сторінок тендерної документації та договорів із десятком компаній за 2019–2023 роки.

Обшук дозволено ухвалою Печерського суду.

З переліку документів, які зацікавили правоохоронців, деякі контракти були предметом перевірки Державної аудиторської служби, йдеться в повідомленні "Укренерго".

Державний аудит "Укренерго" завершився в березні 2023-го. Цього ж місяця прокуратурою було відкрито кримінальне провадження.

"Укренерго" оскаржує результати аудиту в суді, оскільки вважає їх упередженими та непрофесійними, а деякі прямо суперечать законодавству, йдеться в повідомленні компанії.