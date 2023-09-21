Знайшли компроміс: Україна відкличе скаргу у СОТ проти Словаччини

reuters

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися про створення системи ліцензування торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону на імпорт української агропродукції в Словаччину, як тільки система буде створена.

Про це повідомило Міністерство сільського господарства Словаччини, пише Reuters.

Минулого тижня Словаччина, Польща та Угорщина оголосили про національні обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт.

Конфлікт загострився після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) через ці заборони, пише агентство.

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"Міністри домовилися про створення системи торгівлі зерном, заснованої на видачі та контролі ліцензій", - йдеться в повідомленні словацького міністерства.

"Поки ця система не буде запущена і повністю протестована, заборона на імпорт чотирьох товарів з України залишається в силі", - додали у відомстві.

Україна також погодилася відкликати скаргу в СОТ, додало словацьке міністерство. При цьому у міністерстві не навели подробиць щодо того, як працюватиме система ліцензування.

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Словацька заборона на імпорт була затверджена до кінця року.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що український уряд пропонує країнам-сусідам компромісний сценарій щодо експорту зерна.

Економічна правда