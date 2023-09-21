Техногігант Cisco купує компанію з кібербезпеки Splunk за рекордні для себе $28 мільярдів

reuters

Американський виробник мережевого обладнання і програмних продуктів Cisco Systems погодився придбати приблизно за 28 млрд доларів фірму з кібербезпеки Splunk у рамках найбльшої у своїй історії угоди.

Про це пише Reuters.

Таким чином Cisco посилює свій бізнес з розробки програмного забезпечення та паргне отримати вигоду від зростаючого використання штучного інтелекту, повідомили компанії в четвер.

"Угода допоможе зменшити залежність Cisco від свого величезного бізнесу з виробництва мережевого обладнання, який в останні роки постраждав від проблем з ланцюжком поставок і уповільнення попиту після пандемії", - додає агентство.

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Cisco запропонувала 157 доларів за кожну акцію Splunk, що становить 31% премії до останньої ціни закриття компанії.

Акції Splunk підскочили на 23% і торгувалися на 9 доларів нижче ціни пропозиції до відкриття торгів, в той час як акції Cisco впали майже на 5%.

"Об'єднавшись, Cisco і Splunk стануть однією з найбільших світових компаній-розробників програмного забезпечення і прискорять трансформацію бізнесу Cisco для збільшення регулярного доходу", - йдеться в спільній заяві.

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Cisco вже має партнерство в галузі безпеки даних зі Splunk, серед понад 15 тисяч клієнтів якого є такі відомі компанії, як Coca-Cola, Intel і Porsche.

Після різкого зростання доходів минулого року до майже 40%, Splunk зіткнувся з загальногалузевим уповільненням попиту в 2023 році, спричиненим зростанням процентних ставок та стійкою інфляцією.

Cisco робила пропозицію про купівлю Splunk за понад 20 мільярдів доларів у 2022 році, але тоді вона провалилася.

"Cisco купила хороший бізнес за хорошою ціною. Це виграш для обох сторін", - сказав голова хедж-фонду Great Hill Capital Томас Хейз. "Це дасть Cisco перевагу в галузі безпеки на основі штучного інтелекту в майбутньому", - додав він.

Однак угода може стати приводом для антимонопольної перевірки, пише агентство.

Очікується, що угоду, яка була одноголосно схвалена радами директорів Cisco і Splunk, закриють до кінця третього кварталу 2024 року, за умови отримання дозволів від регуляторних органів.

Якщо закриття угоди буде відкладено, Cisco доведеться заплатити штраф в розмірі 1,48 мільярда доларів.

Економічна правда