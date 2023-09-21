Варшава сподівається, що Україна відмовиться від планів ввести ембарго на польські овочі

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус сподівається, що Україна не запроваджуватиме ембарго на польські овочі і фрукти, оскільки це "погіршить ситуацію".

Про це він заявив у коментарі PAP, повідомляє "Європейська правда".

"У нас немає підтверджень того, що Україна запровадить обмеження на імпорт фруктів та овочів…Сподіваюсь, цього не станеться, оскільки це стане непотрібною ескалацією ситуації", – сказав Телус.

Польський міністр додав, що позиція його країни полягає в тому, що українське зерно "має надходити до країн, куди його відправляли до початку російської агресії, а не на ринки сусідніх країн ЄС".

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Він також розповів, що транзит української агропродукції через Польщу "здійснюється без перебоїв".

Нагадуємо:

Заступник міністра економіки і торгівлі та торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю Rzeczpospolita заявив, що Україна готова запровадити ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі у відповідь на односторонні обмеження Польщі, Угорщини і Словаччини.

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Після цього прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про готовність розширити заборону на ввезення продукції з України, якщо Київ "буде ескалювати конфлікт".

Водночас Качка висловив сподівання, що Києву не доведеться запроваджувати торговельне ембарго проти Польщі.