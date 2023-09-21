Ferrexpo повідомила про арешт часток у двох ГЗК через справу Жеваго

Дві дочірні компанії Групи Ferrexpo олігарха Костянтина Жеваго - "Єристівський ГЗК" і "Біланівський ГЗК" - отримали документи від Мін’юсту про накладення арешту на частки корпоративних прав у розмірі 50,3%, що належать швейцарській компанії Ferrexpo AG у кожному з підприємств.

Про це повідомила пресслужба Ferrexpo.

Арешт забороняє передачу часток у розмірі 50,3%, якими володіє Ferrexpo AG у "ЄГЗК" та "БГЗК", але іншим чином не впливає на право власності Ferrexpo AG на корпоративні права, включаючи її право користуватися правами голосу або отримувати дивіденди.

У Групі заявили, що можуть підтвердити, що не мають наміру та ніколи не мали наміру передавати зазначені вище частки.

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"Зрозуміло, що арешт є частиною поточної серії судових процесів проти пана Костянтина Жеваго, які стосуються Банку "Фінанси і Кредит" і не пов’язані з Групою Ferrexpo. Арешт було застосовано як початковий етап процесу примусового стягнення заборгованості пана Жеваго перед Національним банком України за рішенням суду в сумі приблизно 44 мільйони доларів США", – додали в компанії.

У заяві компанії також сказано, що на підставі юридичної консультації з питань законодавства України, отриманої Ferrexpo, застосування арешту щодо часток у розмірі 50,3% у "ЄГЗК" та "БГЗК" є незаконним, оскільки суперечить законодавству України з низки підстав, зокрема через те, що частки у "ЄГЗК" та "БГЗК" відповідно до законодавства України повністю належать Групі Ferrexpo, а не будь-якій іншій особі.

Наразі Група аналізує можливі правові та інші засоби правового захисту, які їй доступні, і висловила намір захищати свої права.

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"Якщо процес примусового звернення стягнення, відповідно до якого було накладено Арешт, не буде перервано, це може зрештою призвести до потенційного продажу часток, що становить 50,3% розміру статутного капіталу у кожній з дочірніх компаній, "ЄГЗК" та "БГЗК"", – зазначили в Групі.

Операційна діяльність Ferrexpo залишилася незмінною.

Нагадуємо:

У вересні 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.

У межах розслідування було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень самому Жеваго, а також низці топменеджерів банку.

Їх підозрюють в тому, що вони організували механізм розтрати 113 млн доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.