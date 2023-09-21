Сумський завод ім. Фрунзе постачав до Росії насоси для атомних станцій "Росатому"

СБУ

Служба безпеки повідомила про підозру керівникам сумського заводу, які постачали в Росію насоси для атомних реакторів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему постачання до рф стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора.

Правоохоронці не вказують назву підприємства, але зазначає, що воно входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" російського бюджету.

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За даними джерел ЕП, мова йде про Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе.

У результаті слідчих дій статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн заарештовано.

За даними слідства, після початку великої війни керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Для маскування було задіяно підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.

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Іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до Росії.

Також посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом "Росатому".

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання учасників схеми правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки.

Двом посадовцям заводу повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, вчиненій організованою групою.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський 12 травня підписав укази про запровадження санкцій щодо юридичних та фізичних осіб, серед яких власник Сумського машинобудівного НВО ім. Фрунзе Лук'яненка Володимир Володимирович та його сина, який є власником Сумського машинобудівного НВО-ІНЖИНІРИНГ.