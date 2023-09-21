Курс валют на 21 вересня: гривня зміцнюється до долара та євро

21 вересня готівкова гривня зміцнилась на "чорному ринку" проти долара та євро, в банках подешевшав долар, євро - на рівні котирувань попереднього дня.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:15 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,8 - 38,3 грн проти котирувань у 37,7 - 38,39 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,91 - 41,30 грн проти курсу 41,17 - 41,52 грн за євро напередодні.

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Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,85 - 38,55 грн (курс на 20 вересня – 37,9 - 38,65 грн);

Євро – 40,7 - 41,5 грн (курс на 20 вересня – 40,7 - 41,5 грн ).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,5 - 38,1 грн;

Ощадбанк – 37,85 - 38,75 грн;

Укрексімбанк – 37,8 - 38,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,45 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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Нагадуємо:

Національний банк пом'якшив обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам для мінімізації множинності обмінних курсів.