Країни ЄС готові розглянути запропоновані Україною зміни у правилах експорту зерна – Качка

Три країни Європейського Союзу, які ввели національні заборони на експорт української агропродукції, готові розглядати механізм спільної верифікації та погодження постачання, запропонований Україною.

Про це заявив заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка, передає пресслужба Мінекономіки.

"В понеділок ми представили наш план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам. Маємо дуже гарний відгук з боку Румунії та Болгарії, які досить позитивно відреагували, і не ввели національні заборони. Інші три країни, в тому числі і Польща, теж вже дають позитивні сигнали щодо готовності розглядати механізм, запропонований Україною", – наголосив Качка.

За його словами, фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС.

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"Це не розв'яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п'ятьма країнами ЄС в ручному режимі. Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі", – додав Качка.

На думку торгового представника, Україна може до кінця тижня досягти певного компромісу.

Нагадаємо:

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15 вересня ЄС дозволив скасувати заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, запроваджену 2 травня.

Це було зроблено після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн.

Того самого дня Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на імпорт українських агротоварів. Крім пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи, Польща заборонила ввезення до країни круп і борошна, а Угорщина розширила список до 25 позицій.

Уряди в Будапешті та Варшаві заявили, що діють, щоб захистити своїх фермерів від хвилі української продукції, що призвело до зниження цін.

18 вересня Україна подала вимоги про проведення консультацій із Словаччиною, Польщею та Угорщиною, які заборонили імпорт української агропродукції, в рамках Світової організації торгівлі (СОТ).