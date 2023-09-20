В AES Group заперечують зв’язок з місцевою владою та компаніями-переможцями тендерів на сотні мільйонів гривень

Група компаній AES Group, серед активів якої міні-НПЗ в місті Мерефа на Харківщині, заперечує свій зв’язок із заступником голови Харківської ОДА Олександром Скакуном та компаніями, що останнім часом перемогли в тендерах на понад 900 млн грн.



Позиція компанії оприлюднена на її сайті.

У повідомленні наголошується, що група компаній AES Group працює виключно у приватному секторі і не приймає участі у жодних тендерах, повʼязаних з державними, або місцевими грошима.

Також в компанії стверджують, що ані ТОВ "Калам", ані ТОВ "Золотий Стандарт К" не входять до групи AES Group та начебто не повʼязані з власниками групи.

"Золотий Стандарт К" деякий час був одним з наших клієнтів. Але рівно таким самим, як і десятки інших компаній регіона. До того ж, "Золотий Стандарт К" має відомих у Харківський області власників, які не повʼязані з нами", - йдеться у прес-релізі.

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Крім того, додають в пресс-службі, жоден з чиновників міської, обласної, державної влади не є бенефіциаром групи компаній AES Group та не здійснює операційне чи стратегічне управління компанією.

"Ми впевнені – якщо будь-яка з посадових осіб, чи учасників тендеру порушила законодавство, вона повинна бути притягнута до відповідальності згідно діючого законодавства", - заявили в компанії.

Раніше ЕП опублікувала матеріал про нову бізнес-групу у Харков і (AES Group -ЕП.), яку пов’язують із заступником голови Харківської ОДА Олександром Скакуном.

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Останім часом дві компанії - ТОВ "Калам" та ТОВ "Золотий Стандарт К" - виграли державних замовлень на сотні мільйонів гривень.

А їх конкуренти, серед яких державна "Укрнафта", навіть пропонуючи більш вигідні контракти для комунальних підприємств, залишалися "поза грою".

Економічна правда