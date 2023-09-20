Чотири російські олігархи хочуть від України мільярди на підставі договору України з Люксембургом

Чотири російські олігархи, які втратили своє майно в Україні внаслідок націоналізації Сенс банку, планують оскаржити це рішення на підставі українсько-бельгійсько-люксембурзького договору про захист інвестицій.

Про це повідомляє бельгійське видання L'Echo

Зазначається, що чотири олігархи, які тісно пов'язані з Путіним, мають намір звернутися до міжнародного арбітражу. При цьому вони апелюють до україно-бельгійсько-люксембурзького договору про захист інвестицій, щоб вимагати від України понад мільярд доларів.

Підставою для позову стане той факт, що банк належить люксембурзькій холдинговій компанії ABH Holdings (ABHH), мажоритарними акціонерами якої є Михайло Фрідман, Герман Хан, Олексій Кузьмевич і Петро Авен.

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Четверо російських олігархів перебувають під санкціями ЄС, але вони вважають, що націоналізація Сенс Банку позбавила їх активів, а саме інвестицій, які ABHH оцінює у понад мільярд доларів.

Хоча склад акціонерів компанії на сьогодні зазнав певних змін, на початку повномасштабної війни мажоритарними власниками були саме указані четверо росіян.

Коли з'явилися перші чутки про націоналізацію банку, ABHH негайно оголосив, що буде використовувати договір між економічним союзом Бельгії та Люксембургу (BeLux) і Україною про заохочення та захист інвестицій, щоб повернути свої втрачені активи.

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Нібито стаття 4 цього договору виправдовує їхні претензії.

"Кожна зі Сторін Договору зобов'язується не вживати жодних заходів щодо експропріації або націоналізації", – так починається стаття.

Далі в ній зазначається, що сторони договору, чиї інвестиції можуть зазнати збитків через війну, мають право на щонайменше таке саме ставлення, як і інвестори, що користуються режимом найбільшого сприяння "щодо реституції, відшкодування, компенсації або вимог про відшкодування збитків".

Саме на цій правовій основі ABHH має намір ініціювати справу в міжнародному арбітражному суді.

Увагу до цієї ситуації привернула бельгійська франкомовна партія зелених Ecolo.

Зелені, зокрема двоє членів парламенту від партії Ecolo, Самуель Коголаті та Воутер де Вріндт, вирішили підняти галас з приводу намірів росіян.

"Олігархи, які мали свої банки в Україні, справедливо експропрійовані, хочуть скористатися бельгійсько-українським договором, щоб заробити якомога більше грошей за рахунок українських платників податків, які вже несправедливо постраждали від незаконної агресивної війни, розпочатої Росією у 2022 році", – каже Самуель Коголаті.

Також, політики планують заслухати пояснення міністрів закордонних справ та фінансів Хаджу Лахбіба та Вінсента Ван Петегема, щоб з'ясувати, чи може Бельгія перешкодити цим олігархам вимагати цю непомірну суму від України.

Зелені хочуть, щоб уряд Бельгії вжив термінових заходів для захисту України від цієї потенційної судової справи.

Коголаті додав, що "не може бути й мови про те, щоб дозволити російським олігархам безкарно викрасти правовий інструмент, укладений за ініціативою Бельгії, щоб розпоряджатися українським народом".

Як зазначає видання, залишається з'ясувати, чи бельгійська держава може реально щось зробити з цим.

Підписаний у 1996 році, цей договір набув чинності 27 липня 2001 року терміном на 10 років, який може бути продовжений, якщо жодна зі сторін не висловить заперечень протягом 6 місяців після закінчення терміну його дії.

Як розповів L'Echo професор Льєжського університету Хакім Буларбах, навіть якщо Бельгія вирішить вийти з договору, він має "положення про припинення дії". Якщо договір буде розірвано, інвестиції, зроблені до дати закінчення терміну дії договору, продовжуватимуть підпадати під його положення ще протягом десяти років.

Нагадуємо:

У липні Україна вирішила в умовах воєнного стану націоналізувати український Сенс Банк.