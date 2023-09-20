УЗ переводить усі групові замовлення квитків в онлайн

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"Укрзалізниця" оголосила, що переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб повністю в електронний формат.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

У компанії пояснили, що це дозволить створити централізовану чергу заявок, пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення й не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси.

"Раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.

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Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків", - додали в УЗ.

Замовлення групових перевезень доступне на порталі https://services.uz.gov.ua/group-order.

При цьому, для більш плавного звикання до переходу в онлайн, касири УЗ протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт.

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Економічна правда