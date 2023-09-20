Від російських алмазів відмовився ключовий покупець в Азії 

Індія заявила про затоварення її ринку алмазами і попросила російську алмазодобувну компанію АЛРОСА тимчасово припинити поставки алмазної сировини.

Про це йдеться на сайті індійського регулятора - Ради зі сприяння експорту дорогоцінного каміння та ювелірних виробів Індії (GJEPC)

"Це рішення ухвалено на тлі побоювань з приводу зниження попиту на алмази на міжнародних ринках, що призводить до перебоїв у роботі грануляційних фабрик", - йдеться в повідомленні регулятора.

Зазначається, що голова регулятора Віпул Шах висловив занепокоєння індійською алмазною галуззю, згадавши зниження попиту, вплив на ринок вирощених у лабораторіях алмазів, а також проблеми з профільними запасами та виробництвом, економічний спад у США та Китаї й геополітичну нестабільність.

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Нагадуємо:

Індія є одним з основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу.

Приблизно три чверті алмазів надходять із Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

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15 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло одну з найбільших у світі компаній з виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни. Індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, незважаючи на санкції, введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів у РФ, порівняно з 2021 роком.