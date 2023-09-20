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Потенціал вітрової генерації України становить 140 ГВт – Міненерго

Середа, 20 вересня 2023, 15:30 - Анастасія Жарикова

Міністерство енергетики оцінює потенціал вітрової генерації України в 140 ГВт, у її розвиток зацікавлені інвестувати міжнародні компанії.

Про це розповів очільник Міненерго Герман Галущенко в ефірі Українського радіо.

Внаслідок російської військової агресії Україна втратила близько 80% вітрогенерації.

"Більшість вітрових станцій розташовані на півдні країни, де є для цього відповідні кліматичні умови – передусім необхідна швидкість вітру. На жаль, сьогодні ця частина території тимчасово окупована, і практично вся вітрова генерація відповідно втрачена", - пояснив він.

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Водночас навіть в умовах війни цей напрямок відновлюваної енергетики продовжує розвиватися. Зокрема, цього року було запущено вітрову станцію у Миколаївській області і додали в енергосистему 114 МВт.

Найбільший потенціал розвитку вітрогенерації мають шельфи Чорного і Азовського морів, які наразі не можуть освоюватись з огляду на умови воєнного часу.

"Але ми вже маємо величезну кількість зацікавлених компаній зі всього світу, які прийдуть саме у вітрову генерацію України після нашої перемоги. Ми підтримуємо постійні комунікації з нашими партнерами, які із задоволенням готові приходити в Україну, у вітрову генерацію, потенціал якої ми оцінюємо близько в 140 ГВт електроенергії",  - зазначив міністр.

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Нагадуємо:

Вітрові та сонячні проєкти будуть забезпечувати понад третину світової електроенергії до 2030 року, що свідчить про те, що енергетичний сектор може досягти змін, необхідних для досягнення глобальних кліматичних цілей.

Міненерго енергетика електроенергія
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