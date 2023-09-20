США хочуть залучити 600 мільярдів доларів на розвиток інфраструктури у країнах, що розвиваються

Сполучені Штати Америки разом із партнерами зобов’язуються інвестувати щонайменше 600 мільярдів доларів впродовж наступних чотирьох років у розвиток якісної інфраструктури в країнах з низьким і середнім рівнем доходів, щоби посилити їхнє економічне зростання.

Про це заявив Ентоні Блінкен під час виступу на Саміті Цілей сталого розвитку держсекретар США, передає кореспондент "Укрінформу".

"Сполучені Штати та наші партнери зобов’язуються мобілізувати 600 мільярдів доларів до 2027 року шляхом партнерства у сфері глобальної інфраструктури та інвестицій для створення високоякісної, прозорої інфраструктури в країнах з низьким і середнім рівнем доходу", – заявив глава Держдепартаменту США.

За його словами, інвестиції в інфраструктуру є "ключовим фактором зростання".

Реклама:

Блінкен зауважив, що за останні два роки Сполучені Штати вже інвестували понад 100 мільярдів доларів для реалізації Цілей сталого розвитку – для подолання бідності, покращення глобального здоров’я, стимулювання інклюзивного економічного зростання, зменшення голоду. США також допомогли мобілізувати мільярдні інвестиції приватного сектора.

Нагадаємо:

У середині серпня держсекретар США Ентоні Блінкен закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування для України.

Реклама:







