У ПриватБанку попередили про регламентні роботи у ніч на 3 вересня

Онлайн-банкінг "Приват24" не працюватиме до 5 ранку через комплекс регламентних робіт, які банк проводитиме у ніч на 3 вересня.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"ПриватБанк проводить комплексні регламентні роботи, щоб зробити обслуговування клієнтів більш зручним та безпечним. В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі банку зазначають, що можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів.

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У ПриватБанку просять клієнтів врахувати графік регламентних робіт при користуванні Приват24.

Нагадаємо:

В оновленій версії "Приват24" запустили нове єдине меню "Комунікації", де можна зв'язатися з банком через "Допомогу онлайн", месенджери чи напряму подзвонити до банку.

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