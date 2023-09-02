Всі розділи
Укр / Рус

У ПриватБанку попередили про регламентні роботи у ніч на 3 вересня

Субота, 2 вересня 2023, 18:00 - Економічна правда

Онлайн-банкінг "Приват24" не працюватиме до 5 ранку через комплекс регламентних робіт, які банк проводитиме у ніч на 3 вересня.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

"ПриватБанк проводить комплексні регламентні роботи, щоб зробити обслуговування клієнтів більш зручним та безпечним. В період проведення робіт 3 вересня з 00:00 до 05:00 ранку триватиме технологічна пауза в роботі цифрового банку Приват24 та Приват24 для бізнесу", – йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі банку зазначають, що  можливі тимчасові затримки в роботі інших банківських сервісів. 

Реклама:

У ПриватБанку просять клієнтів врахувати графік регламентних робіт при користуванні Приват24.

Нагадаємо:

В оновленій версії "Приват24" запустили нове єдине меню "Комунікації", де можна зв'язатися з банком через "Допомогу онлайн", месенджери чи напряму подзвонити до банку.

Реклама:
Приватбанк
Реклама:
Подкаст
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Матеріали за темою
Верховний Суд повернув ПриватБанку 24 мільйони, списані внаслідок незаконного судового рішення 22 серпня 2023, 09:00
Приватбанк попередив, що операції з картками будуть недоступними протягом семи годин 18 серпня 2023, 15:34
Приватбанк запустив функцію перевірки ділової репутації партнерів по бізнесу 16 серпня 2023, 13:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті