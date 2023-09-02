Через обстріли без світла залишилися споживачі у семи областях 

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Через ворожі обстріли прифронтових та прикордонних територій знеструмленні абоненти семи областей, зокрема у Харківській області майже 10 тис споживачів залишились без світла.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

У прифронтових та прикордонних територіях триває ворожий терор з областей РФ. Так, у Харківській області через ворожий обстріл пошкоджено лінію електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення майже 10 тисяч споживачів. Ремонт почнеться за умов припинення бойових дій в районі.

"У Донецькій області ремонтні бригади чекають дозволу військових, щоб почати відновлення пошкоджених у результаті вчорашніх обстрілів двох повітряних ліній 330 кВ", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

У міністерстві додають, що раніше запланованого терміну вийшов з ремонту енергоблок однієї з ТЕС потужністю у 170 МВт. Наразі блок поступово набирає потужність, видаючи в енергомережу 100 МВт.

Також повідомляється, що через негоду вночі у Дніпропетровській області знеструмлювалися 33 тис споживачів у 140 населених пунктах. Майже всіх вдалося заживити за резервними лініями.

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На ранок залишаються без світла через погодні умови близько 5 тисяч споживачів у Сумській та Полтавській областях.

У Херсоні енергетики заживили 140 споживачів, які були знеструмлені після підтоплення. Залишаються знеструмленими близько 9,6 тисячі споживачів.

Економічна правда.





