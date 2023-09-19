УЗ просить Кабмін дозволити продаж 25-30% металобрухту на експорт за прямими договорами
"Укрзалізниця" звернулась до Кабміну із проханням дозволити продаж частини брухту чорних металів великим світовим виробникам продукції ГМК за прямими договорами без мита на вивезення.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив голова правління УЗ Євген Лященко.
"Є ідея реалізовувати частину брухту на експорт за цінами зовнішнього ринку, які зараз у 2-2,5 раза вищі за ціни внутрішнього ринку.
Ще у квітні ми офіційно звернулися до уряду з пропозиціями щодо коригування порядку управління майном УЗ, згідно з якими пропонуємо дозволити продати частину брухту великим світовим виробникам продукції ГМК за прямими двосторонніми угодами без мита (з 2021 року експортне мито для металобрухту встановлено на рівні 180 євро/тонна - ред)", - сказав Лященко.
За його словами, пропозиції також подавалися в плані виходу на беззбитковість у рамках доопрацювання фінансового плану.
Він додав, що брухт запропонують найбільшим європейським виробникам ArcelorMittal, Voestalpine, U.S. Steel, Moravia Steel та іншим за двосторонніми договорами.
"Продавати через посередників, через комерційні компанії - це непрозоро й може містити корупційні ризики. Ми зацікавлені в тому, щоб контракти були прямими", - зазначив Лященко.
Згідно з розрахунками, на експорт компанія може продавати 25-30% наявного брухту.
Запаси брухту УЗ станом на початок року становили 184 тис тонн.
Економічна правда