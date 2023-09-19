В Україні презентували каталог для просування вітчизняних ІТ-компаній на світовий ринок

В Україні створили перший каталог з 95 перспективних продуктових ІТ-компаній та 22 найбільш конкурентоздатних для глобального світу ІТ-продуктів.

Про це повідомляє Асоціація IT Ukraine.

Розробка каталогу продуктових ІТ-компаній та ІТ-продуктів Incredible Tech відбулася спільно Міністерством цифрової трансформації, агенцією TopLead та Ukrsibbank.

Головною метою створення Incredible Tech є допомога з популяризацією українського ІТ та залучення потенційних інвесторів і партнерів.

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"Українська ІТ-індустрія налічує близько 2300 компаній, з яких 72% мають ІТ-продукти. До каталогу увійшли 95 перспективних продуктових ІТ-компаній та 22 найбільш конкурентоздатних для глобального світу ІТ-продукту", – йдеться в повідомленні.

За словами заступник міністра цифрової трансформації Олександра Борнякова, зараз увага світу прикута до України через повномасштабне вторгнення РФ. Натомість просування українського ІТ покаже, що Україна — це не лише війна, а й ще Батьківщина крутих ІТ-рішень для бізнесу і для людей.

У каталозі представлені компанії у напрямках DefenceTech, E-commerce&Retail, Gaming, EdTech, FinTech&Insurtech, HR Tech, HealthTech, LegalTech, GovTech та інших.

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"Каталог сприятиме залученню інвестицій та співпраці з міжнародними партнерами, що підтримає розвиток та масштабування українських ІТ-компаній на світовому ринку", - підкреслила в.о. виконавчої директорки Асоціації IT Ukraine Марія Шевчук.

Додається, що до каталогу потрапили виключно українські компанії та ІТ-продукти, що мають українську реєстрацію, українця-засновника та офіс чи представництво в Україні.

Загалом Incredible Tech буде презентовано на масштабних міжнародних заходах у сфері ІТ, поширено серед міжнародних партнерів, дипломатичних установ та асоціацій.

Економічна правда.