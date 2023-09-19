Маркетплейси Amazon і Target назвали терміни осіннього розпродажу цього року

Американська Amazon.com Inc. проведе 10-11 жовтня розпродаж Prime Big Deals Day.

Про це з посиланням на повідомлення онлайн-ритейлера передає "Інтерфакс-Україна".

Покупцям запропонують зі значною знижкою продукцію різних брендів, зокрема Dyson, Sony, Barbie, SharkNinja, iRobot, LG і Peloton.

Тим часом інший американський ритейлер, Target Corp, запланував осінній розпродаж на 1-7 жовтня. Покупцям будуть доступні тисячі подарунків за ціною нижче за $25, а також сезонні їжа і напої за цінами від $2, ідеться у пресрелізі компанії.

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Водночас Target у межах партнерства з британською мережею універмагів Marks & Spencer запропонує розширений асортимент ексклюзивної подарункової продукції, до того ж більш ніж половина товарів M&S коштуватимуть менше ніж $10.

Крім того, з 1 жовтня до 24 грудня відбудеться акція Deal of the Day для учасників програми лояльності Target, які, зокрема, отримають онлайн- і офлайн-знижки на продукцію під брендами Apple, Nespresso, Dyson і Nintendo.

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Минулого року розпродаж на Amazon проводився в аналогічні терміни й називався Prime Early Access Sale.

А 11-12 липня цього року Amazon провела дводенну акцію Prime Day, у перший день якої зафіксувала рекордний обсяг продажу за всю свою історію.

Учасники програми Prime за ті два дні придбали понад 375 млн товарів по всьому світу і заощадили понад $2,5 млрд, повідомляла компанія, назвавши розпродаж цього року найбільшим за весь час проведення Prime Day. За даними Adobe Digital Insights, онлайн-продаж під час липневого заходу досяг рекордних $12,7 млрд.