Світові ціни відреагували на перше судно з зерном, яке вийшло з чорноморського порту України

Світові ціни на пшеницю почали знижуватися одразу після того, як перше судно із зерном залишило один з українських чорноморських портів, вперше з липня, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Перше судно із зерном за більш ніж два місяці вийшло з одного з чорноморських портів України, оскільки Київ прагне кинути виклик морській блокаді Росії після провалу угоди про безпечний прохід. Ціни на пшеницю впали", - йдеться в повідомленні.

Так, ф'ючерси на пшеницю 19 вересня, подешевшали на 1,3% до 5,84 долара за бушель.

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Проте, як зазначає видання, поки зарано говорити про якийсь суттєвий вплив такого "відкриття коридору".

"Ринок очікує відповіді від Москви, яка заявила, що розглядатиме будь-які кораблі, що прямують до портів України, як такі, що потенційно несуть зброю. У серпні російський військово-морський флот обстріляв судно, щоб змусити його зупинитися для перевірок", - пише Bloomberg.

Нагадуємо:

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Судно Resilient Africa з 3 тис тонн пшениці 19 вересня, вийшло з порту Чорноморськ і рухається в напрямку Босфору.

У серпні російські військові обстріляли цивільне судно в одеському порту. Ворожим намірам завадила лише ефективність української ППО.