"Секретний" імпорт на $2 мільярди: на митниці пояснили, що в нього входить

За першу половину року Україна імпортувала "прихованих" товарів на 2,5 млрд дол, це – товари експортного контролю, тобто передусім військові товари та подвійного призначення.

Про це йдеться у відповіді Державної митної служби на запит Економічної правди.

За перші пів року Україна імпортувала товарів на суму 2,5 млрд дол, які Митниця класифікує як "Інше", про що ЕП писала раніше. У гривневому еквіваленті йдеться про майже 100 млрд грн.

Ця сума співпадає з розривом у даних Державної служби статистики за відповідний період, натомість ані Держстат, ані Митниця не надають більш детальну характеристику про цей імпорт.

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У попередні два роки така розбіжність також була, але зростати вона почала після початку великої війни: у першій половині 2021 року йшлося про 12,6 млн дол, у 2022 році – про 867 млн дол.

У Митниці пояснили, що до позиції "Інше" входять агреговані дані щодо переміщення через митний кордон товарів, відомості про які становлять службову інформацію в Державній митній службі.

Йдеться про товари, які підпадають під державний експортний контроль згідно закону, тобто товарів військового призначення та подвійного використання.

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