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У соцмережі X стався глобальний збій

Понеділок, 18 вересня 2023, 18:05 - Олексій Павлиш
 
фото: Netblocks

У соцмережі X (колишній Twitter) 18 вересня стався глобальний збій - найбільше скарг стосуються роботи додатка.

Про це повідомила компанія Netblocks, яка відстежує кібербезпеку та зв’язок у всьому світі.

"X (раніше відомий як Twitter) зазнав міжнародних перебоїв у роботі багатьох користувачів; інцидент не пов'язаний з перебоями в роботі інтернету на рівні країни або фільтрацією", - йдеться у повідомленні.

Про збої у соцмережі також пишуть користувачі - вони, зокрема, скаржаться на те, що не можуть оновити стрічку або переглянути коментарі.

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За даними сервісу Downdetector, збої розпочалися близько 16:30 за Києвом.

Так, понад 4 тисячі користувачів поскаржились про проблеми у соцмережі. При цьому найбільше скарг стосуються роботи додатка (49%), роботи сайту (42%) і підключення до сервера (9%).

Економічна правда

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Twitter соцмережі
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